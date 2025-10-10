Patronul FCSB i-a cerut ministrului Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, să scoată marca Steaua la licitație, promițând că o va cumpăra indiferent de preț.

Omul de afaceri consideră că Ministerul Apărării ar trebui să decidă prin Hotărâre de Guvern privatizarea mărcii și e convins că astfel s-ar închide definitiv disputa dintre CSA și FCSB.

Gigi Becali vrea să cumpere brandul Steaua: „S-ar termina bâlciul! Eu sunt împărat”

CSA Steaua rămâne blocată în Liga 2, fără drept de promovare, fiind club de drept public. Mai mult, tehnicianul Daniel Oprița a anunțat recent că ar putea pleca la vară, dacă situația nu se schimbă.

”Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja.

(n.r. – Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta!

Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.

(n.r. – Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. – Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a declarat Gigi Becali, citat de Liga 2.

După nouă etape, Steaua ocupă locul șase, cu 17 puncte, la șase în spatele liderului Corvinul Hunedoara, echipă care are acum drept de promovare.

La poli opuși, FCSB ocupă poziția #11 în Superliga României după 11 etape cu doar 13 puncte. Trupa lui Gigi Becali a înregistrat trei victorii, patru remize și cinci înfrângeri.