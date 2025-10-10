Trei jucători de la FCSB și-au făcut apariția în partida amicală. Mihai Popescu a fost titular, iar Florin Tănase și David Miculescu au intrat pe parcurs, în locul lui Vlad Dragomir și Louis Munteanu.

Ciprian Marica: ”Nu mi se pare că Miculescu e titular de națională!”

Ciprian Marica a analizat prestația tricolorilor din meciul cu Moldova și a mărturisit că, în opinia sa, echipa națională nu ar putea să se bazeze pe David Miculescu poziția de atacant central.

De altfel, Marica susține că Miculescu nu are, cel puțin pentru moment, nici valoarea, nici experiența necesare pentru a fi titular la echipa națională.

”Mie Miculescu mi-a plăcut la UTA. La FCSB a avut câteva meciuri bune. Nu mi se pare că jucătorul acesta e titular de națională. Eu nu-l văd o soluție mai ales ca atacant, unde îl ai pe Bîrligea, pe Louis Munteanu. Nu-l văd jucând vârf de atac. E greoi cu spatele la poartă. E un jucător bunicel, dar nu-l văd titular”, a spus Ciprian Marica, potrivit GSP.

