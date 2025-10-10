Zlatan Ibrahimovic îi face portretul lui Cristi Chivu: "Un campion! La Ajax era cel mai matur"

Zlatan Ibrahimovic &icirc;i face portretul lui Cristi Chivu: Un campion! La Ajax era cel mai matur Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) ocupă acum un rol de consilier la AC Milan.

TAGS:
Zlatan IbrahimovicAC MilanInter Milanocristi chivu
Din articol

Retras din fotbal în 2023, Ibrahimovic a preluat un rol de consilier la AC Milan, ultimul club la care a evoluat. Suedezul este și omul de legătură dintre club și compania americană RedBird Capital, care a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni în urmă cu trei ani.

Zlatan Ibrahimovic își amintește de tânărul Cristi Chivu: "Era cel mai matur de la Ajax"

Pe parcursul carierei de fotbalist, Zlatan Ibrahimovic l-a avut coleg pe Cristi Chivu la Ajax (2001-2003) și Inter (2007-2009). Cei doi au fost și adversari în Serie A, iar rivalitatea continuă și în prezent, având în vedere că tehnicianul român a fost numit în vară pe banca tehnică a nerazzurrilor.

"Îl cunosc pe Chivu din perioada în care jucam amândoi la Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur. Era un campion și o persoană avansată din punct de vedere al gândirii. Este însă prea devreme să îl judecăm ca antrenor. Îi urez baftă, dar sper să nu câștige", a spus Zlatan Ibrahimovic, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

  • Cristi Chivu a ajuns la Ajax cu doi ani înaintea lui Zlatan, în 1999, când nu împlinise încă 19 ani. Românul a ajuns ulterior să poarte banderola de căpitan a "lăncierilor".
  • 5 victorii consecutive are Chivu pe banca lui Inter.

Ibrahimovic și Chivu, rivali în lupta pentru Scudetto

După primele 6 etape din Serie A, AC Milan și Inter sunt vecine de clasament: locurile 3-4, cu 13, respectiv 12 puncte. Pe primele două poziții sunt Napoli și AS Roma, ambele cu 15 puncte.

Întrebat despre rivalele la titlu, cum ar fi Napoli, Inter sau Juventus, Zlatan a răspuns: "Nu mă uit la celelalte echipe, însă nu din aroganță, ci pentru că ar însemna că nu suntem îndeajuns de puternici dacă depindem de ceilalți. Noi trebuie să devenim puternici, iar ei să se uite la noi".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de Rom&acirc;nia și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
ULTIMELE STIRI
Cele mai mari salarii din Serie A sunt la Interul lui Chivu! Cum arată topul celor mai bine plătiți jucători
Cele mai mari salarii din Serie A sunt la Interul lui Chivu! Cum arată topul celor mai bine plătiți jucători
Conducerea lui U Cluj a rupt tăcerea despre presupusul scandal dintre Sabău și jucători
Conducerea lui U Cluj a rupt tăcerea despre presupusul scandal dintre Sabău și jucători
Steaua bate Concordia &icirc;n Ghencea! Dublă din două execuții superbe pentru spaniolul trecut pe la Alaves
Steaua bate Concordia în Ghencea! Dublă din două execuții superbe pentru spaniolul trecut pe la Alaves
Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?
Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?
Reacția lui Dinamo, după declarația măgulitoare a lui Valeriu Iftime: Vrem să fim cel mai respectat club rom&acirc;nesc &icirc;n Liga 1 și &icirc;n Europa
Reacția lui Dinamo, după declarația măgulitoare a lui Valeriu Iftime: "Vrem să fim cel mai respectat club românesc în Liga 1 și în Europa"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacție vehementă după Rom&acirc;nia - Moldova: Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!

Reacție vehementă după România - Moldova: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!"

Rom&acirc;nia - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii &icirc;n a doua repriză. Austria, venim!

România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

Cum a fost numit Mircea Lucescu &icirc;n presa din Austria după Rom&acirc;nia &ndash; Moldova 2-1

Cum a fost numit Mircea Lucescu în presa din Austria după România – Moldova 2-1

Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!

Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"

Ce a făcut Lisav Eissat &icirc;n timpul imnului Rom&acirc;niei, la primul meci sub tricolor

Ce a făcut Lisav Eissat în timpul imnului României, la primul meci sub tricolor

Foarte ciudat! &Icirc;n ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo



Recomandarile redactiei
Cele mai mari salarii din Serie A sunt la Interul lui Chivu! Cum arată topul celor mai bine plătiți jucători
Cele mai mari salarii din Serie A sunt la Interul lui Chivu! Cum arată topul celor mai bine plătiți jucători
Conducerea lui U Cluj a rupt tăcerea despre presupusul scandal dintre Sabău și jucători
Conducerea lui U Cluj a rupt tăcerea despre presupusul scandal dintre Sabău și jucători
Steaua bate Concordia &icirc;n Ghencea! Dublă din două execuții superbe pentru spaniolul trecut pe la Alaves
Steaua bate Concordia în Ghencea! Dublă din două execuții superbe pentru spaniolul trecut pe la Alaves
Jucătorul de la FCSB nu a fost iertat după Rom&acirc;nia &ndash; Moldova: &rdquo;Nu mi se pare că e titular de națională!&rdquo;
Jucătorul de la FCSB nu a fost iertat după România – Moldova: ”Nu mi se pare că e titular de națională!”
Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?
Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?
Alte subiecte de interes
Calcă pe urmele tatălui! Maximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat primul său contract profesionist
Calcă pe urmele tatălui! Maximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat primul său contract profesionist
Cine l-a convins pe Morata să semneze cu AC Milan? &rdquo;Trebuie să &icirc;i mulțumesc
Cine l-a convins pe Morata să semneze cu AC Milan? ”Trebuie să îi mulțumesc"
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga Rom&acirc;niei la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de Rom&acirc;nia și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

stirileprotv Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Maria Corina Machado din Venezuela a c&acirc;știgat Premiul Nobel pentru Pace &icirc;n 2025. Cum &icirc;și justifică suedezii alegerea

stirileprotv Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!