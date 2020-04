"Nu ma intereseaza ce spune si ce face!" Reactia lui Gigi Becali dupa ce Gnohere l-a atacat cu talpa si i-a spus ca are Alzhaimer

Gigi Becali i-a dat replica lui Gnohere.

Cristi Balgradean, Alexandru Stan, Marko Momcilovic, Bogdan Planic si Harlem Gnohere sunt jucatorii pe care Gigi Becali i-a bagat in somaj tehnic. Becali a spus ca Gnohere va pleca in aceasta vara de la FCSB, contractul sau fiind aproape de final, insa atacantul francez a ripostat astazi pe retelele de socializare unde a postat un mesaj prin care ii acuza pe oficialii clubului ca au Alzhaimer, iar acesta mai are un an de contract cu ros-albastrii.

Becali a reactionat imediat dupa ce mesajul lui Gnohere si spune ca nu ii permite sa spuna ca cineva din conducere ar avea Alzhaimer.

"Ma surprinde atitudinea lui Gnohere pentru ca niciodata nu ne-a jignit pe niciunul dintre noi. Nu-i permit sa spuna ca cineva din conducerea echipei ar avea Alzhaimer! Si cu inca un an de contract, asa cum spune el ca are, eu il anunt ca e tot in somaj tehnic. In rest, nu ma intereseaza ce spune si ce face Gnohere de acum incolo. Pentru cat a jucat la noi, a fost platit foarte bine", a declarat Gigi Becali la Prosport.