Nemulțumit de variantele U21 pe care FCSB le are la meciurile din Superliga, Gigi Becali anunță că ar fi dispus să achiziționeze un tânăr fotbalist pentru compartimentul defensiv.

Gigi Becali, interesat să îl aducă pe Kevin Ciubotaru la FCSB



După ce varianta Mario Tudose (20 de ani), de la FC Argeș, a picat, Gigi Becali s-a reorientat către Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al lui FC Hermannstadt, care l-a impresionat pe finanțatorul campioanei în partida cu Rapid, câștigată de sibieni cu 2-1.



Totuși, Gigi Becali se teme că FC Hermannstadt ar putea solicita o sumă foarte mare în schimbul jucătorului născut la Roma, care și-a făcut junioratul în Italia, Austria, Anglia și Scoția înainte de a sosi în România, la FC Hermannstadt.



"Dacă găsesc un fundaș U21, da. Altfel, nu vreau. Ciubotaru îmi place cât de cât, dar după ce l-am lăudat cine știe câte sute de mii de euro o să-mi ceară?!", a spus Gigi Becali, joi după-amiază, la Digisport.



Kevin Ciubotaru este jucătorul lui FC Hermannstadt din 2023, iar timp de un sezon a fost împrumutat la Unirea Ungheni. În acest sezon, fundașul stânga, care poate evolua și la mijlocul terenului, a strâns 9 meciuri în Superliga și a oferit un assist.

