Giuleștenii primesc vizita pe propria arenă din ”Grant” celor de la Hermannstadt, în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României. Echipa pregătită de Costel Gâlcă are o revanșă de luat în fața sibienilor!



Rapid - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la 21:00 | Giuleștenii, start perfect de campionat!



Sezonul trecut, Hermannstadt a eliminat-o pe Rapid, cu Marius Șumudică pe banca tehnică, din semifinalele Cupei României, după ce, la Sibiu, tabela de marcaj a indicat 2-1 în favoarea trupei lui Măldărășanu.



Acum, Rapid are șansa să-și ia revanșa după ce a ratat accederea în finala cupei în stagiunea precedentă. Meciul cu Hermannstadt se anunță incendiar, cu stadionul plin.



În clasament, Rapid ocupă locul trei cu 19 puncte. Giuleștenii sunt singurii care nu au înregistrat până acum nicio înfrângere. Cinci victorii și patru remize a bifat gruparea din ”Grant”.



De cealaltă parte, Hermannstadt se situează pe poziția a 12-a cu șapte puncte. După nouă etape, sibienii au consemnat o victorie, patru remize și patru eșecuri.



Cum arată clasamentul

