FCSB schimbă din nou jucătorul U21! Gigi Becali a făcut anunțul

FCSB schimbă din nou jucătorul U21! Gigi Becali a făcut anunțul
FCSB se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește regula U21 pentru meciurile din Superliga.

Gigi Becali FCSB Alexandru Stoian Mihai Toma
Dacă la meciurile din Europa League nu este obligat să folosească vreun jucător U21 în primul 11, situația stă diferit pentru FCSB în campionat. După mai multe variante testate în acest sezon, formația roș-albastră apelează în această perioadă la Mihai Toma, reprofilat fundaș lateral.

Gigi Becali: "Alexandru Stoian va juca după ce revin Crețu și Radunovic"

Gigi Becali a anunțat, joi, că în curând va schimba jucătorul U21 titular și va miza din nou pe Alexandru Stoian (17 ani), puștiul cumpărat de la Farul Constanța, care poate juca fie în centrul atacului, fie în benzi.

Becali precizează că va opera această modificare după ce FCSB se va putea baza din nou pe fundașii laterali obișnuiți, Risto Radunovic și Valentin Crețu, care în prezent sunt accidentați.

"Ce să-i facem lui Stoian? El e U21, dar cu cine să joci? Dacă Crețu era sănătos, juca, dar n-avem fundaș lateral. Crețu nu e, Radunovic nu e. 

Stoian o să fie. Să vină Radunovic, să joace Pantea în dreapta și va juca Stoian. Sau să vină Crețu fundaș dreapta, Pantea în stânga și va juca Stoian, dar acum n-ai ce. 

Dacă tot jucăm cu Toma, am zis să-l bag fundaș dreapta. Cu Botoșaniul să știți că s-a apărat bine", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Stoian a fost titular într-o singură partidă, victoria cu Petrolul, de la Ploiești, scor 1-0, când a jucat în centrul atacului pentru o repriză.

  • 7 meciuri a prins Stoian la FCSB în acest sezon, în total puțin peste 90 de minute.
  • 500.000 de euro a plătit FCSB pentru a-l cumpăra pe Stoian de la Farul, în ianuarie

Gigi Becali ordonase ca Alexandru Stoian să joace exclusiv număr 9, dar Mihai Stoica îl vede în bandă

În finalul sezonului trecut, după ce Stoian a marcat în runda finală, la CFR Cluj - FCSB 1-1, Gigi Becali anunța că jucătorul cumpărat de la Farul va fi folosit exclusiv ca număr 9, nu în bandă.

"Ordinul meu e ca Stoian să nu mai joace decât vârf, număr 9! Atât! Are fizic, e înalt, are 17 ani, poate mai crește. E iute. Nu mai are voie să joace decât atacant!", spunea Gigi Becali, în luna mai, la Fanatik.

Totuși, după un start de sezon în care a marcat în runda inaugurală contra lui FC Hermannstadt, iar ulterior a mai prins puține minute, Stoian este văzut de Mihai Stoica în banda stângă, nu în centru.

"Stoian e tot atacant lateral. Nu e atacant. A jucat număr 9 forțat atunci, dar nu e număr 9. Din generația lor, mai degrabă era Doicaru. Avea calitățile de număr 9, dar și el era mai mult de parte dreaptă. Stoian, de parte stângă", a spus recent președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, la Prima Sport.

