FCSB schimbă din nou jucătorul U21! Gigi Becali a făcut anunțul

Dacă la meciurile din Europa League nu este obligat să folosească vreun jucător U21 în primul 11, situația stă diferit pentru FCSB în campionat. După mai multe variante testate în acest sezon, formația roș-albastră apelează în această perioadă la Mihai Toma, reprofilat fundaș lateral.

Gigi Becali: "Alexandru Stoian va juca după ce revin Crețu și Radunovic"



Gigi Becali a anunțat, joi, că în curând va schimba jucătorul U21 titular și va miza din nou pe Alexandru Stoian (17 ani), puștiul cumpărat de la Farul Constanța, care poate juca fie în centrul atacului, fie în benzi.



Becali precizează că va opera această modificare după ce FCSB se va putea baza din nou pe fundașii laterali obișnuiți, Risto Radunovic și Valentin Crețu, care în prezent sunt accidentați.



"Ce să-i facem lui Stoian? El e U21, dar cu cine să joci? Dacă Crețu era sănătos, juca, dar n-avem fundaș lateral. Crețu nu e, Radunovic nu e.



Stoian o să fie. Să vină Radunovic, să joace Pantea în dreapta și va juca Stoian. Sau să vină Crețu fundaș dreapta, Pantea în stânga și va juca Stoian, dar acum n-ai ce.



Dacă tot jucăm cu Toma, am zis să-l bag fundaș dreapta. Cu Botoșaniul să știți că s-a apărat bine", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Stoian a fost titular într-o singură partidă, victoria cu Petrolul, de la Ploiești, scor 1-0, când a jucat în centrul atacului pentru o repriză.