FCSB e în cădere liberă, în campionat, și deja nu mai poate fi vorba despre faptul că echipa e concentrată asupra parcursului din preliminariile cupelor europene.

Această scuză, pentru rezultatele slabe din întrecerea internă, a ținut, cât de cât, până în momentul în care era în joc o prezență într-o grupă europeană. Între timp, odată cu calificarea în play-off-ul Europa League, FCSB a scăpat de această grijă. Indiferent de ce se va întâmpla, în returul cu Aberdeen (joi, ora 21.30, Pro TV și VOYO), campioana României își va prelungi sezonul european. Pentru că, în cel mai rău caz, va evolua în grupa de Conference League.

Așadar, e clar că FCSB are probleme grave, la ora actuală. Și a ajuns într-o criză fără precedent, în campionat, după cum sport.ro a arătat aici.

Gigi Becali: „Șucu și Rotaru râd de mine!“

În ultima perioadă, Gigi Becali a avut tendința, de a minimaliza criza, spunând că echipa își va reveni. După 0-2 cu FC Argeș pe Arena Națională, meci în care campioana României a fost surclasată fără drept de apel, până și Becali și-a schimbat discursul ultraoptimist de până acum.

„La ora asta, sunt praf şi pulbere. Eu sunt praf! Mai pot să am pretenţii la titlu? Mai poate praful să zică ceva? Ca să pot să prind din nou voce, trebuie să fiu măcar pe locul 6. Până atunci, ce să vorbesc? Sunt praf şi tac din gură. Să vorbească Şucu (n.r. – Dan Șucu, patron Rapid) şi Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, finanțator Craiova). Păi, ei râd de mine acum, la ce situație avem în clasament“, a spus patronul roș-albșatrilor, la Digi Sport.

În continuarea discursului său, Gigi Becali a mărturisit că situația din clasament îl lasă fără cuvinte.

„Niciodată nu mă gândeam că vom sta la 14 puncte în spatele Craiovei. Nu există explicaţie pentru aşa ceva. Nu poate da nimeni nicio explicaţie. Nu mă enervează situaţia, mă lasă mut! Mă simt copleşit. Nu înţeleg. Te lasă mut, nici mintea nu mai poate să mai gândească“, a spus Gigi Becali.

