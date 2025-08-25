Ce transformare, în decurs de doar câteva luni pentru FCSB! Formația bucureșteană a încheiat sezonul 2024-2025 cu un bilanț fantastic, adunând doar 10 eșecuri în cele 64 de partide oficiale pe care le-a jucat. Procentajul înfrângerilor? 15,6%.

Acum, în debutul campaniei 2025-2026, FCSB e de nerecunoscut! Faptul că a „reușit“ să piardă deja 7 meciuri din 15 – procentajul înfrângerilor: 46,6% - spune totul despre criza traversată de campioana României.

Pe fondul acestei situații, Florin Tănase a oferit o declarație cu adevărat șocantă, după 0-2 cu FC Argeș pe Arena Națională: „Șanse la titlu? Am fi penibili dacă am vorbi despre așa ceva acum, când Craiova e la 14 puncte de noi. Noi, mai întâi, trebuie să ne propunem să prindem play-off-ul“.

FCSB, la o distanță fără precedent față de lider!

Poate că mulți au crezut că experimentatul mijlocaș al roș-albaștrilor a exagerat prin afirmația făcută, în tentativa de a-și trezi colegii de echipă. Dar, când luăm arhiva campionatului la puricat, vedem că Florin Tănase n-a exagerat cu nimic!

În acest moment, FCSB a strâns doar 5 puncte, după șapte etape. Echipa a mai avut un start la fel de slab în campionat, nu mai departe de sezonul trecut chiar. Atunci, FCSB a avut tot 5 puncte, după primele șapte etape, și ocupa chiar penultimul loc în ierarhia Superligii. Dar nici atunci, situația roș-albaștrilor, în ceea ce privește lupta pentru titlu, nu era atât de dramatică precum în momentul actual! Pentru că FCSB era la „doar“ 10 puncte distanță de liderul Universitatea Cluj.

Acum, FCSB e deja la 14 puncte de Universitatea Craiova, aflată în fruntea clasamentului. De când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu sezonul 2015-2016, niciodată FCSB n-a fost atât de departe de liderul campionatului, după doar șapte runde!

Până să stabilească recordul negativ actual, cel mai prost start al FCSB-ului, în campionat, data din 2019-2020. Atunci, formația bucureșteană era chiar ultima în clasament, după șapte etape, cu doar 4 puncte. Dar și atunci, diferența de puncte față de lider era mai mică, în comparație cu sezonul actual, după cum se poate vedea mai jos.

2024-2025: 5 puncte, locul 15 din 16 (la 10 puncte de liderul U Cluj)

2023-2024: 16 puncte, locul 2 din 16 (la egalitate cu liderul CFR)

2022-2023: 10 puncte, locul 9 din 16 (la 5 puncte de liderul Farul)

2021-2022: 9 puncte, locul 8 din 16 (la 12 puncte de liderul CFR)

2020-2021: 15 puncte, locul 2 din 16 (la 6 puncte de liderul U Craiova)

2019-2020: 4 puncte, ultimul loc, 14 (la 13 puncte de liderul CFR)

2018-2019: 14 puncte, primul loc (la 2 puncte de CFR, ocupanta locului secund)

2017-2018: 15 puncte, locul 4 din 14 (la 4 puncte de liderul CFR)

2016-2017: 17 puncte, primul loc (la 4 puncte de FC Botoșani, locul 2)

2015-2016: 10 puncte, locul 6 din 14 (la 4 puncte de liderul Astra)

