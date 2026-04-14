Echipa condusă de Mirel Rădoi a bifat o victorie clară pe Arena Națională, rezolvând meciul cu gălățenii încă din prima repriză, când s-au marcat toate cele patru goluri. În urma acestui rezultat, gruparea bucureșteană a ajuns la cota 29 de puncte, ocupând poziția a doua în ierarhia play-out-ului, un parcurs mult sub așteptările suporterilor după cele două titluri consecutive obținute în sezoanele precedente.

Pentru a-și capacita jucătorii în vederea atingerii obiectivului actual – câștigarea play-out-ului și prinderea barajului pentru Conference League – staff-ul tehnic a decis să le ofere acestora trei zile de repaus: duminică, luni și marți.

Liniște în natură pentru căpitanul bucureștenilor

Darius Olaru a pus rapid în aplicare decizia antrenorului său. Mijlocașul s-a îndepărtat de agitația din București și a ales o escapadă la munte. Jucătorul a împărtășit câteva imagini din scurta sa vacanță cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Imediat după terminarea confruntării cu Oțelul, mijlocașul a oferit un moment savuros la flash-interviu, recunoscând cu zâmbetul pe buze că s-a pierdut în calculele zilelor libere pe care le-a primit echipa.

„Primele constau în zile libere. Nu mai știu până când (n.r. râde). Două - trei zile, e ok. E Paștele. Eu zic că le merităm”, a spus Olaru, analizând apoi evoluția echipei: „Cred că la meciul cu Metaloglobus am mai marcat și am pasat decisiv. Probabil am făcut cea mai bună repriză din acest sezon. Mă bucur că am pus în practică tot ceea ce am lucrat la antrenament. Probabil că puteam mai mult în repriza a doua, dar rămânem cu prima parte.

Nu trebuie să ne gândim la finalul sezonului, avem un nou meci săptămâna viitoare. Știm cu toții că pentru noi e o normalitate să spun așa. Toți arătăm bine la antrenamente. Trebuie să arătăm bine și să facem un meci ca în această seară”.