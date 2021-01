Gigi Becali trebuie sa bage adanc mana in buzunar! Peste 100.000 de euro a costat cantonamentul FCSB-ului din Antalya: "Mereu am ales cele mai bune conditii!"

FCSB a revenit astazi din Antalya, iar maine va juca primul meci din 2021 in Liga 1, impotriva Astrei.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a oferit asigurari ca in cantonamentul din Antalya jucatorii au beneficiat de cele mai bune conditii.

Oficialul ros-albastrilor spune ca intreg cantonamentul i-a costat peste 100.000 de euro.

"Cu tot respectul pentru celelalte competitoare, a costat mai mult de 100.000 de mii de euro cantonamentul asta. Gigi Becali a facut asta pentru jucatorii care au costat milioane! Doar charterul a costat peste 30.000 de euro. Un avion de 200 locuri in care am fost 51 de persoane. Unul pe patru locuri. Mai conteaza si daca isi pot permite sau nu. Nu e usor sa mergi in pandemie undeva unde sa ai riscuri 0 de infectare. Nu e chestie de mandrie, noi tot timpul am ales cele mai bune conditii", a spus Mihai Stoica la Digi Sport.

Mihai Stoica: "DSP daca ne carantina ar fi incalcat legea!"

Managerul general al FCSB-ului nu intelege de ce toti ochii sunt atintiti asupra FCSB-ului.

"Nu chiar toate echipele s-au antrenat in tara. Unele au iesit si au jucat. UTA Arad a iesit.

Bun, in primul rand, DSP daca ne carantina incalca legea!

Corendon Cup se numeste competitia la care am participat. Aveam dinainte stabilit sa participam la aceasta competitie.

Au fost doua echipe, formate din 11 jucatori, cu echipament diferite. Adversarii nostri au jucat in albastru si veti vedea imagini de la meciul de ieri.

Exista un text de lege pe care DSP trebuia sa il incalce ca sa dicteze carantinarea la revenirea in tara", a mai spus Mihai Stoica.