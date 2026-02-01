GALERIE FOTO Decizie rară la FCSB - Csikszereda. Oaspeții au schimbat tricourile la pauză

Decizie rară la FCSB - Csikszereda. Oaspeții au schimbat tricourile la pauză Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ninsoarea le-a dat bătăi de cap organizatorilor la FCSB - Csikszereda, meciul disputat pe Arena Națională în runda #24 din Superliga.

TAGS:
FCSBFK Csikszereda
Din articol

FK Csikszereda a schimbat tricourile la pauza meciului cu FCSB

Pe parcursul primei reprize, zăpada s-a așternut serios pe gazonul de pe Arena Națională, iar jucătorii celor de la FK Csikszereda, îmbrăcați într-un echipament complet alb, au devenit din ce în ce mai greu de distins.

La pauză, oaspeții au luat decizia de a schimba tricourile și au trecut la unele de culoare neagră. În schimb, șorturile au rămas cele din prima repriză, albe.

Tot la pauză, centralul Cristian Moldoveanu, îmbrăcat într-un tricou negru, și-a schimbat și el tricoul pentru a nu fi confundat cu jucătorii de la Csikszereda. Arbitrul a trecut la un tricou de culoare galbenă.

  • Tricouri csikszereda 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
ULTIMELE STIRI
Becali l-a titularizat, Becali îl scoate: "Gata, la revedere!" Patronul FCSB zice că s-a convins de puștiul-minune
Becali l-a titularizat, Becali îl scoate: "Gata, la revedere!" Patronul FCSB zice că s-a convins de puștiul-minune
Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”
Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”
Robert Ilyeș a contestat clar arbitrajul după meciul cu FCSB: „Arbitrii dau prea mult pentru ei! La golul lui Cisotti e fault”
Robert Ilyeș a contestat clar arbitrajul după meciul cu FCSB: „Arbitrii dau prea mult pentru ei! La golul lui Cisotti e fault”
ACUM Strasbourg - PSG 1-1, exclusiv pe VOYO! Trupa lui Luis Enrique, egalată după doar cinci minute
ACUM Strasbourg - PSG 1-1, exclusiv pe VOYO! Trupa lui Luis Enrique, egalată după doar cinci minute
Zeu în handbal! Cine a fost numit MVP și a cucerit titlul de golgheter la Campionatul European (VOYO)
Zeu în handbal! Cine a fost numit MVP și a cucerit titlul de golgheter la Campionatul European (VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!

Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!

Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola

Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”
Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”
"Se îngroașă gluma!" Reacția lui Panduru după ce FCSB a învins la limită Csikszereda
"Se îngroașă gluma!" Reacția lui Panduru după ce FCSB a învins la limită Csikszereda
Becali l-a titularizat, Becali îl scoate: "Gata, la revedere!" Patronul FCSB zice că s-a convins de puștiul-minune
Becali l-a titularizat, Becali îl scoate: "Gata, la revedere!" Patronul FCSB zice că s-a convins de puștiul-minune
Nota primită de Cristi Chivu după Cremonese - Inter 0-2: ”Nu a avut dificultăți”
Nota primită de Cristi Chivu după Cremonese - Inter 0-2: ”Nu a avut dificultăți”
Gigi Becali, tiradă la TV după victoria cu Csikszereda: „Mâine facem cerere să-l scoată!”
Gigi Becali, tiradă la TV după victoria cu Csikszereda: „Mâine facem cerere să-l scoată!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!