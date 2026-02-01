Pe parcursul primei reprize, zăpada s-a așternut serios pe gazonul de pe Arena Națională, iar jucătorii celor de la FK Csikszereda, îmbrăcați într-un echipament complet alb, au devenit din ce în ce mai greu de distins.

La pauză, oaspeții au luat decizia de a schimba tricourile și au trecut la unele de culoare neagră. În schimb, șorturile au rămas cele din prima repriză, albe.

Tot la pauză, centralul Cristian Moldoveanu, îmbrăcat într-un tricou negru, și-a schimbat și el tricoul pentru a nu fi confundat cu jucătorii de la Csikszereda. Arbitrul a trecut la un tricou de culoare galbenă.

