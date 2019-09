Gigi Becali si-a facut planul: cum se poate califica FCSB in grupele Ligii Campionilor dupa decizia UEFA! Pretul lui Coman: "Nu stiu daca pot sa refuz, sunt si eu om!"

Gigi Becali nu este speriat sau ingrijorat de ultima decizie luata de UEFA.

UEFA a decis ca din 2021 sa existe o a treia competitie europeana, Conference League, turneu in care vor participa echipe din tari aflate sub pozitia a 15-a in clasamentul coeficientilor.

Gigi Becali nu se teme ca FCSB ar putea ramane in afara Europei fotbalistice si spune ca va incerca sa contruiasca o echipa care sa se poata califica in grupele UEFA Champions League sau Europa League.



"Planul meu este sa fac o selectie de jucatori, sa fac o echipa puternica si sa ajung in Champions League si in Europa League. Acesta este proiectul meu, vrand nevrand eu acolo ajung, dar acum sa vedem daca imi iese. Daca am putere sa-l tin pe Florinel Coman, sa-i tin pe toti jucatorii astia, pe Man, pe Morutan, inca un an doi, o sa reusesc. Acum sa vedem daca am putere, daca pot sa refuz 20 de milioane pe Coman, ca spre exemplu daca-mi vine o oferta de 20 de milioane pentru el nu stiu daca pot sa refuz. Pana la urma sunt si eu om. Ma indoi si eu la bani, nu ma indoi ca altii, dar ma indoi. Dar daca te indoi la bani nu mai vezi Champions League, nu mai vezi Europa League si ramai sa joci cu lumea a treia acolo", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.