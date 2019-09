"Asta i-ar face campioni"! Mutarea SOC prin care FCSB poate lua titlul! Schimbarea URIASA care se poate produce la club

FCSB ar putea gasi solutia care sa o conduca spre titlul de campioana

FCSB se afla pe locul 9 in acest moment in clasamentul Ligii 1 si cu doar 11 puncte dupa 10 etape. Echipa antrenata de Vintila a reusit sa obtina 7 puncte in ultimele trei meciuri cu Viitorul, Craiova si CFR, iar ros-albastrii incep sa isi revina usor, usor. Pentru FCSB urmeaza meciul cu Metaloglobus din cupa Romaniei, iar in campionat vicecampioana Romaniei va juca impotriva celor de la Clinceni.

Ioan Becali a vorbit despre situatie celor de la FCSB si stie ce le lipseste ros-albastrilor pentru a lua titlul. Acesta este de parere ca un antrenor strain ar putea sa aduca trofeul mult dorit la club, atat de jucatori cat si de Gigi Becali.

"Eu as aduce un antrenor strain, necunoscut, un olandez ceva, un german, care sa poata sa devina prieten cu Gigi.

Acesta trebuie sa vina cu un preparator fizic german sau italian, cunoscut, platit bine, si ar fi luat titlul fara probleme", a declarat Ioan Becali, la Digi.