Motivul principal pentru care Edi Iordanescu e OUT de la Medias! Un jucator de la FCSB a produs ruptura dintre Iordanescu si oficialii Gazului! Dezvaluirile momentului

Un jucator de la FCSB poate duce la plecarea lui Edi Iordanescu de la Medias.

Gaz Metan Medias a fost eliminata de Foresta Suceava din cupa Romaniei, iar la finalul partidei, antrenorul celor de la Medias, Edi Iordanescu, a declarat ca va cere rezilierea pe cale amiabila a contractului. Antrenorul a vorbit despre problemele de lot cu care se confrunta echipa sa si care nu doresc sa fie rezolvate de presedintele clubului, Ioan Marginean. Potrivit Fanatik, totul a pornit in momentul in care fundasul dreapta, Vali Cretu, s-a transferat la FCSB, mutare cu Edi Iordanescu nu ar fi fost de acord decat in schimbul unei sume consistente de bani.

Din negocierile dintre cele doua parti s-a ajuns la suma de 300.000 de euro plus Claudiu Belu, in schimbul lui Cretu, conditii cu care Iordanescu ar fi fost de acord. In cele din urma, Becali a platit pentru Cretu doar 125.000 de euro, clauza care a aparut peste noapte in contractul lui Cretu cu Medias. De aici s-a produs ruptura dintre Edi Iordanescu si Ioan Marginean.