Edi Iordanescu nu are loc la FCSB! Derby-ul cu Dinamo este decisiv pentru Vintila

Iordanescu si-a anuntat plecarea de la Medias, dar nu vine la FCSB, deocamdata. Pentru Vintila, derbyul cu Dinamo poate fi decisiv.

Iordanescu a fost liderul Romaniei cu Medias, dar a pierdut 3 meciuri la rand si a anuntat ca pleaca. In vara, Becali l-a vrut la FCSB.

"E exclus sa il luam in calcul pentru FCSB pentru ca avem un antrenor, care se dovedeste a fi mai bun pe zi ce trece", a spus Narcis Raducan la Pro TV.

Ovidiu Petre s-a intors la FCSB. El a marcat in Champions League pentru FCSB.

"El nu poate fi noul secund, nu are studiile necesare. Va fi analist video, are cursuri de IT", a declarat directorul sportiv al FCSB.