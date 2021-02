Gigi Becali, sfatuit sa nu-si mai caute fundas: "Are calitati excelente si e jucatorul FCSB-ului!" Cine ar putea rezolva problemele din aparare ale ros-albastrilor

Gigi Becali a fost atentionat cu privire la unul dintre jucatorii pe care ii are la FCSB.

Este vorba despre fundasul Mihai Lixandru, care a fost imprumutat in vara de ros-albastri la Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Fotbalistul a fost titular in meciul contra celor de la Gaz Metan Medias, din optimile Cupei Romaniei, fiind laudat de antrenorul Flavius Stoican, acesta remarcandu-i calitatile.

Stoican a declarat ca Becali ar trebui sa il ia pe Lixandru in considerare drept o varianta pentru FCSB, fiind un fotbalist promitator.

"Este o solutie buna pentru noi si chiar i-as sugera lui Gigi Becali sa nu mai caute un alt fundas central, pentru ca il are in curtea proprie. Lixandru este jucatorul FCSB-ului si are calitati excelente. Daca isi vede de treaba poate ajunge un jucator de top", a declarat Flavius Stoican, potrivit Metropola TV.

Mihai Lixandru a fost crescut de Academia celor de la FCSB si poate sa evolueze atat pe postul de fundas central, cat si ca mijlocas la inchidere.