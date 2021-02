"Daca i se pune pata, gata!" Dezvaluiri INCREDIBILE despre Gigi Becali! Ce spune un fost jucator de la FCSB despre patronul echipei

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre presiunea pe care o pune Gigi Becali asupra echipei.

Florin Gardos, care a jucat la FCSB in perioada 2010-2014, a spus ca patronul le face treaba si mai dificila fotbalistilor, pe care oricum pun presiune suporterii si clubul. Fotbalistul a comentat modalitatea in care Becali ii trateaza pe jucatori si ce sanse primesc acestia pentru a se impune la echipa.

"N-ai cum sa nu simti presiunea. Iar la FCSB, pe langa cea normala, a clubului si a suporterilor, mai e si patronul. Stii ca daca o dai rau cateva meciuri, daca i se pune pata, gata! Cati n-au patit asa...

Nu chiar dupa un meci, dar daca faci cateva meciuri rele, uite cum au patit Florentin Matei sau Stoian. Daca nu incepi bine, risti sa nu mai joci deloc", a declarat Florin Gardos, potrivit AS.ro.

Fotbalistul si-a amintit si de unul dintre cele mai speciale meciuri jucate in tricoul celor de la FCSB, returul cu Ajax din 2013, in urma caruia ros-albastrii s-au calificat in optimile Cupei UEFA.

"Mi-e greu sa ma gandesc la un meci mai frumos decat cel cu Ajax! Asta si pentru ca a fost in primavara europeana. Sincer, nu credeam ca ne putem califica, dar uite ca nu trebuie neaparat sa crezi tot timpul.

Intr-adevar, eram foarte bine pregatiti, eram strong. Dar pierdusem in tur, nu aveam ritm de joc, la noi nu incepuse campionatul. Noi am venit din Turcia, ne-am dus direct la Amsterdam. A fost ceva wow! A fost si revenirea asta, sa pierzi 2-0 acolo, sa castigi 2-0 si sa te califici la penalty-uri", a mai spus Gardos.