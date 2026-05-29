FCSB a deschis repede scorul pe Arcul de Triumf, prin Joyskim Dawa, în minutul 10. Fundașul a înscris în urma unei lovituri de colț.

Karamoko a egalat cu un gol de mare atacant

Atacantul Mamoudou Karamoko a restabilit egalitate pentru Dinamo în minutul 73, când l-a executat pe Ștefan Târnovanu cu un șut de zile mari. Mingea a ricoșat din bară la Cătălin Cîrjan, care a șutat slab la colțul lung.

Dar balonul a sărit apoi spre Karamoko, iar atacantul dinamovist a șutat puternic spre poarta oaspeților. "Torpila" lui Karamoko s-a oprit în plasă, iar fanii "câinilor" au declanșat nebunia pe Arcul pe Triumf.

Karamoko a început meciul pe bancă, dar l-a înlocuit pe Mărginean în minutul 65.

Dacă meciul se va termina la egalitate, Dinamo și FCSB se vor înfrunta mai departe în prelungiri.