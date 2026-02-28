FCSB va fi obligată să se mute de pe Arena Națională, deoarece între 1 mai și 13 iulie vor avea loc câteva concerte: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

Gigi Becali, derapaj față de minoritatea LGBT

Campioana României va fi nevoită să își găsească o altă arenă pentru ultima parte a sezonului. Ghencea, Arcul de Triumf sau Târgoviște se numără printre opțiunile FCSB-ului.

Situația însă îl nemulțumește complet pe patronul Gigi Becali. Finanțatorul roș-albaștrilor a avut un nou derapaj la adresa minorității LGBT, pe care a asociat-o cu „droganceala” la concerte.

„Am vrut să facem o lege, dar există o Hotărâre de Guvern, dar nu e respectată. Se spune că întrecerile sportive au întâietate pe stadioane. Cei de la Primărie nu au ținut cont. Le-am adus la cunoștință. Am zis să se facă plângere. Dar știu eu... În România nu contează dacă nu se respectă legea. Se spune că 'Nu am știut'. Ce să facem, domne'?

Becali: „Se aude de la Arena Națională până în Pipera”

Vin 'drogangii' noștri, care sunt ai noștri de la USR, vine LGBT-ul care e al nostru. Și nu putem face discriminare. LGBT-ul vrea 'drogangeală' pe Arena Națională.

Ne îndepărtăm de sport, dar dacă ne ferim să vorbim își fac de cap. Vin și fac bubuială, de se aude de la Arena Națională până în Pipera, de nu poți să dormi. Fac toate drăciile. Să se distreze pe câmp cu nebunia și 'drăceala'”, a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.