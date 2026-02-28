"Nu va fi în lot!" După Ngezana, Charalambous a anunțat încă o absență de la FCSB

La primul fluier de la Arad, FCSB ar putea fi deja exclusă din lupta pentru play-off în cazul în care CFR Cluj va învinge Farul Constanța, iar FC Argeș va obține trei puncte din duelul cu Dinamo.

Elias Charalambous: "Am făcut greșeli mari dacă am ajuns să ne luptăm să intrăm în top 6"

Pentru a mai spera la primele șase, FCSB trebuie să câștige ambele jocuri rămase, cu UTA Arad și U Cluj. La conferința de presă de sâmbătă, Elias Charalambous a vorbit despre marile greșeli comise de echipa campioană în acest sezon.

"Trebuie să ne facem treaba, să câștigăm meciurile rămase. Doar atât avem în minte.

Cu siguranță nu mă așteptam să fim în această poziție la începutul sezonului, dar noi am adus echipa aici și tot noi trebuie să înfruntăm această situație. E vina noastră și trebuie să găsim soluțiile necesare pentru a ieși din această situație.

Uneori trebuie să înveți din greșeli. Cu toții facem greșeli. În primul rând, eu. Pentru noi e o experiență bună, care ne va ajuta să ne îmbunătățim pe viitor. Cu siguranță am făcut greșeli mari dacă acum am ajuns să ne luptăm să intrăm în primele 6", a spus Elias Charalambous.