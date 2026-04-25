Mirel Rădoi, concluzie clară după ce a fost spulberat la debut: ”Cât mai repede posibil”

Mirel Rădoi, concluzie clară după ce a fost spulberat la debut: ”Cât mai repede posibil” Fotbal extern
Gaziantep a plecat cu coada între picioare de la Istanbul în fața lui Eyupspor, la debutul lui Mirel Rădoi.

Pe ”Recep Tayyip Erdogan Stadyumu”, Gaziantep a întâlnit-o pe Eyupspor în deplasare. Gazdele s-au impus cu 3-0 și i-au produs un debut greu de digerat lui Mirel Rădoi, care a semnat cu turcii după ce în martie fusese anunțat ”principal” la FCSB.

Mirel Rădoi, concluzie clară după ce a fost spulberat la debut: ”Cât mai repede posibil”

  • Eyupspor a deschis scorul în minutul 62, prin Umut Bozok. Românul Denis Radu i-a pasat decisiv. Golul doi a fost înscris la trei minute după, de Charles Yao Raux, iar Metehan Altunbas a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 78

După meci, Mirel Rădoi a evidențiat că echipa sa a avut patru ocazii de gol și că meciul ar fi putut arăta complet diferit dacă Gaziantep și-ar fi trecut în cont cel puțin o reușită.

Tehnicianul român a explicat că a fost un meci dificil și că trebuie să corecteze greșelile pe care le-a văzut împotriva lui Eyuspor.

”Rezultatul nu a fost deloc așa cum ne-am fi așteptat noi. Am venit aici să luăm toate cele trei puncte, dar nu am putut. Uitându-mă la joc, pot spune că am avut patru ocazii clare de gol. Dacă am fi reușit să convertim măcar una dintre ele, meciul ar fi putut arăta altfel.

Analizând golurile pe care le-am primit, e clar că trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede posibil. Trebuie să învățăm din erorile comise. A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a spus Mirel Rădoi, potrivit ajansspor.com.

Fostul antrenor de la FCSB a folosit toți cei trei români legitimați la Gaziantep, Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Sorescu și Maxim au fost integraliști, în timp ce Drăguș a fost introdus pe suprafața de teren în actul secund, mai exact în minutul 64, înlocuindu-l pe Mohamed Bayo.

Gaziantep, locul 10 în clasament

După eșecul de la Istanbul, Gaziantep a rămas pe locul 10 cu 37 de puncte. Nouă victorii, 10 remize și 12 eșecuri are până acum echipa pregătită de Mirel Rădoi în campionat.

Gaziantep poate fi întrecută de Kocaelispor, dacă echipa o va învinge în meciul de duminică pe Genclerbirligi, în etapa 31.

De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
Anunțul momentului făcut de Neluțu Varga chiar înaintea derby-ului cu U Cluj!
Arsenal - Newcastle, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu. Echipele de start
Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”
Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere
Lovitură Mondială: selecționerul care tocmai a fost numit în funcție are un salariu „obscen“
Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”



Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere
Lovitură Mondială: selecționerul care tocmai a fost numit în funcție are un salariu „obscen“
Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”
ACUM Wolves - Tottenham, LIVE pe VOYO. De Zerbi, dacă nici acum, atunci când?
Dezastru în boxul românesc! Cum am ratat șansa de a câștiga prima medalie la Cupa Mondială
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

