Mirel Rădoi, concluzie clară după ce a fost spulberat la debut: ”Cât mai repede posibil”

Pe ”Recep Tayyip Erdogan Stadyumu”, Gaziantep a întâlnit-o pe Eyupspor în deplasare . Gazdele s-au impus cu 3-0 și i-au produs un debut greu de digerat lui Mirel Rădoi, care a semnat cu turcii după ce în martie fusese anunțat ”principal” la FCSB.

Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”

Arsenal - Newcastle, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu. Echipele de start

Eyupspor a deschis scorul în minutul 62, prin Umut Bozok. Românul Denis Radu i-a pasat decisiv. Golul doi a fost înscris la trei minute după, de Charles Yao Raux, iar Metehan Altunbas a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 78

După meci, Mirel Rădoi a evidențiat că echipa sa a avut patru ocazii de gol și că meciul ar fi putut arăta complet diferit dacă Gaziantep și-ar fi trecut în cont cel puțin o reușită.

Tehnicianul român a explicat că a fost un meci dificil și că trebuie să corecteze greșelile pe care le-a văzut împotriva lui Eyuspor.

”Rezultatul nu a fost deloc așa cum ne-am fi așteptat noi. Am venit aici să luăm toate cele trei puncte, dar nu am putut. Uitându-mă la joc, pot spune că am avut patru ocazii clare de gol. Dacă am fi reușit să convertim măcar una dintre ele, meciul ar fi putut arăta altfel.

Analizând golurile pe care le-am primit, e clar că trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede posibil. Trebuie să învățăm din erorile comise. A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a spus Mirel Rădoi, potrivit ajansspor.com.

Fostul antrenor de la FCSB a folosit toți cei trei români legitimați la Gaziantep, Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Sorescu și Maxim au fost integraliști, în timp ce Drăguș a fost introdus pe suprafața de teren în actul secund, mai exact în minutul 64, înlocuindu-l pe Mohamed Bayo.

Gaziantep, locul 10 în clasament

După eșecul de la Istanbul, Gaziantep a rămas pe locul 10 cu 37 de puncte. Nouă victorii, 10 remize și 12 eșecuri are până acum echipa pregătită de Mirel Rădoi în campionat.

Gaziantep poate fi întrecută de Kocaelispor, dacă echipa o va învinge în meciul de duminică pe Genclerbirligi, în etapa 31.