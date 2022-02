Gigi Becali regretă că a blocat un transfer de la FCSB! Cine e jucătorul pe care spune că ar fi trebuit să îl vândă: „Am avut ofertă și de 9 milioane!”

Patronul roș-albaștrilor este recunoscut pentru transferurile de mare calibru pe care le-a făcut de-a rândul anilor, de la echipa sa plecând jucătorii cu cele mai mari prețuri de transfer. Deși s-a obișnuit să își vândă cei mai buni jucători la sume care depășesc milioanele de euro, Gigi Becali recunoaște că are și un regret.

Gigi Becali: „Regret că nu am încasat și 7 milioane de euro! Am avut ofertă și de 9!”



Florinel Coman (23 ani) era jucătorul preferat al lui Gigi Becali de la echipă, spunând că va câștiga zeci de milioane de euro în schimbul transferului său. Patronul era sigur că fotbalistul este următoarea 'perlă' care prinde un transfer în străinătate, iar mutarea ar fi devenit cea mai scumpă din istoria Ligii 1.

În acest sens, Becali a refuzat oferte importante pe care le-a primit pentru Florinel Coman, una chiar de la Sporting Lisabona, dar și de la Orlando City, din MLS, însă suma de 9 milioane de euro nu a fost de ajuns. Finanțatorul a ajuns să își regrete decizia, după ce, măcinat de accidentări, Coman a fost indisponibil o lungă perioadă de timp, revenind abia în iarna acestui an pe teren.

„Regret că nu am încasat și 7 milioane de euro. Am avut ofertă și de 7 milioane și de 9, din America am avut. Dacă iei finalul, eu la ora asta am vreo 4-5 jucători, mai am și doi copii pe care pot să iau mulți bani.

Dacă trebuie să te compari, să te compari cu cine? Cu Mititelu, care a dat faliment la fotbal? Să mă ierte, că nu o zic cu răutate, dar să de compari cu Borcea, cu Iancu, cu Poumboiu, cu toți care au falimentat în fotbal? Nu discutăm cauzele, doar efectul, la toți s-a întâmplat la fel”, a declarat Gigi Becali la PRO X.

Gigi Becali nu mai speră să obțină bani mulți pe Coman



Deși a sperat în trecut ca Florinel Coman să-i aducă milioane de euro, Gigi Becali dă acum înapoi și spune că „perla” sa poate reveni la un nivel bun, însă nu va putea să-l mai vândă pe bani mulți, deoarece a ajuns deja la 23 de ani.

„A intrat puțin mai bine decât în penultimul, dar încă nu este Florinel Coman, îi mai trebuie încă o lună. Nu vedeți că nu mai vorbesc de Florinel, că l-am uitat, nu vedeți că vorbesc de Tavi, de Ianis. Vine vremea aia a lui, dar nu mai pot să vorbesc despre mulți bani, când ajungi la 22-23 de ani nu mai poți vorbi de milioane”, a spus Gigi Becali la PRO X în urmă cu câteva săptămâni.