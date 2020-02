EXCLUSIV | Coman ar putea deveni CEL MAI SCUMP transfer din MLS! Ce club a facut oferta URIASA pentru Florinel Coman

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Florinel Coman.

UPDATE 12.30

Conform surselor www.sport.ro si PRO TV, oferta pe care a primit-o Gigi Becali din MLS este din partea lui Orlando City SC, echipa la care a mai jucat si fostul jucator al lui Real Madrid si legenda lui AC Milan, Kaka.

Daca ar accepta suma pe care o cere Gigi Becali in schimbul lui Coman, fotbalistul ar putea deveni cel mai scump transfer din istoria MLS. Cel mai scump, pana in prezent, este transferul lui Gonzalo Martinez, de la River Plate la Atlanta United, pentru 14.5 milioane de euro.

Patronul ros-albastrilor a vorbit in exclusivitate cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre oferta pe care a primit-o pentru Florinel Coman din America.

"Am primit ieri oferta oficiala pentru Coman, 7 milioane jumate si comisionul impresarulu 1 mil jumate, deci 9 milioane pe 50%, vor 50% din Coman cu 9 milioane. Nici nu m-a interesat si nici nu ma intereseaza. Am oferta oficiala, scrisa de la un club din America si am zis ca Florinel Coman nu are ce cauta in America. Daca am spus ca il dau cu 20

Am spus ca nu trebuie sa plece in America. Pai 9 milioane pe 50%, pai pe 100% nu e 18? Dar eu nu il dau cu 18, eu il dau cu 20. Daca asa am spus, ca il dau cu 20, de ce sa il dau cu 18 daca il dau cu 20.

Important e si Mirel Radoi sa faca ce e bine pentru fotbal. Daca il iei si nu il bagi, mai bine il lasi in partea cealalta, sa joace. E mai bine sa joci la nationala mica decat sa stai pe banca la nationala mare.

Are timp Florinel sa se afirme, nu e problema, are 21 de ani", a declarat Gigi Becali la PRO X.