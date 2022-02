Becali se distrează pe seama lui Iftime: ”Îmi place să-l tachinez. După ce pierde, îi dau mesaj cu 'felicitări pentru victorie'”

Declarația l-a deranjat pe Valeriu Iftime, finanțatorul Botoșaniului, care i-a dat un răspuns pe măsură lui Becali. La nici 24 de ore distanță de la prima declarație, Becali spune că a vrut doar să-l tachineze pe rivalul său.

Gigi Becali: ”Îmi place să-l tachinez pe Iftime”

„Așa-mi place să-l tachinez. El dacă tot timpul mă critică pe la televizor sau în interviuri. Mi-a zis Meme ”Băi, Gigi, n-ai văzut ce face pe la televizor?”. E un om plăcut, un om bun. Mie îmi place de el. Îmi place să-l tachinez, să-l enervez. Când pierde Botoșaniul, eu îi scriu lui mesaj ”Felicitări pentru victorie”. Eu îl tachinez pentru că țin la el, îmi place ca om.

După ce l-am luat pe Edjouma, l-am sunat și i-am zis că dacă cerea un milion, poate lua 900.000 sau 800.000. Ca să-l tachinez! E posibil să fi dat 400.000, mai mult nu dădeam. Sau e posibil să fi dat mai mult, nu știu. Caut un jucător de genul ăsta, închizător, care să urce cu mingea la picior.

Voi sunteți specialiști, eu am intrat în fenomenul ăsta, nu sunt specialist. Am ajuns la o concluzie, că fotbalul are mii de necunoscute pe care nimeni, nici Klopp, nici Mourinho, nu le cunoaște! E posibil să nu joace, eu spun la prima vedere ceea ce văd. Am văzut mulți jucători care vin la FCSB și clachează de la emoții. Eu spun ce este jucătorul ăsta, după care faptele vorbesc”, a spus Iftime, la Ora Exactă în Sport.

Edjouma a bifat 20 de prezențe în Liga 1, în care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere 3 pase decisive, în ciuda rolului său defensiv. Francezul l-a impresionat inclusiv pe Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului l-a lăudat după meciul direct cu FC Botoșani, din etapa a 23-a.

Edjouma a mai jucat în România pentru Viitorul, între ianuarie 2020 și august 2020. Acesta a mai trecut și prin Franța, la Chateauroux, Belfort, Concarneau, FC Lorient, Red Star FC și FC Chambly, dar și în Belgia, la Roselare.