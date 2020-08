Gigi Becali pregateste REVOLUTIA la FCSB! Conditia impusa jucatorilor: fie fac asta, fie sunt OUT din echipa! Mesajul pentru fotbalistii sai 

Gigi Becali pregateste o adevarata revolutie din sezonul urmator la FCSB!

Patronul ros-albastrilor vrea ca echipa sa sa se lupte la titlu in sezonul urmator si avertizeaza ca vor pune probleme reale ocupantelor primelor doua locuri, CFR Cluj si Craiova.

"Daca CFR a batut in meciul direct, atunci inseamna ca a fost mai buna decat Craiova, dar CFR imi pare o campioana desculta. Ati vazut si voi cat s-a chinuit CFR cu copiii nostri de la echipa a doua. Nu ma intereseaza ca Mihai Rotaru a pierdut titlu.

Cred ca si-a primit lectia meritata si a vazut si el cum este sa joci cu copiii in meciurile in care speri ca adeversarul tau in lupta pentru titlu sa se incurce. Am vrut sa dam si noi sansa la cei tineri sa joace asa cum au facut si ei in meciul ala cu Viitorul.

Nu ma credeti? Dar gata, de la anul CFR si Craiova nu vor mai misca in fata noastra si le transmit jucatorilor mei ca nu voi mai accepta sa aiba parcursul din acest campionat.

Cine crede ca nu poate sa lucreze cu Neubert sa ridice mana de acum, iar cine vrea sa se apuce de serios de treaba, atunci va avea toata sustinerea mea. Vintila a plecat si nu vreau sa mai aud nicio vorba si nicio scuza despre el", a spus Gigi Becali pentru ProSport.