Damjan Djokovic la FCSB? Ce spune jucatorul CFR-ului: "E posibil. Din cate stiu, am fost apreciat de Gigi Becali"

Mijlocasul ardelenilor a vorbit despre rivala FCSB si nu a exclus varianta in care ar urma sa se transfere la echipa patronata de Gigi Becali.

Intrebat daca a avut oferta de la FCSB, acesta nu a negat si a tinut sa ii multumesc lui Becali pentru laudele aduse la adresa lui.

"E posibil. Din cate stiu, am fost apreciat de patronul de la FCSB, ii multumesc. Daca sunt apreciat e ceva in plus, cel mai important e sa dai totul pe teren", a spus Damjan Djokovic pentru ProSport.

Croatul crede ce sezonul viitor FCSB va fi o echipa redutabila. De asemenea, el a spus ca mentalitatea pe care Dan Petrescu le-a transmis-o jucatorilor este cheia succesului de Cluj.

"Au fost in lupta pana cand am castigat norocos contra lor in Gruia. Calitate si potential are FCSB, o sa fie o echipa mai puternica anul viitor. Ce am invatat cel mai mult de la Petrescu e ca estetica nu conteaza. Spiritul de grup e cel mai important, trebuie să ai o echipa care sa lupte unul pentru celălalt pe teren, acesta a fost conceptul nostru de succes in ultimii 3 ani", a spus Damjan Djokovic.

Damjan Djokovic a fost transferat liber de contract, in 2017, de la Rijeka.