BREAKING NEWS! Becali a DEZVALUIT TOT! Motivul pentru care a votat IMPOTRIVA lui Dinamo: "Am vorbit deja cu 4 oameni! M-a sunat Anamaria" 

Gigi Becali a vorbit despre votul FCSB impotriva lui Dinamo.

Patronul FCSB a vorbit despre voturile cluburilor impotriva lui Dinamo si a dezvaluit motivul alegerii sale.

Cluburile din Liga 1 au fost puse sa voteze daca pentru playout ar trebui aplicat criteriul de puncte per meciurile din tot sezonul, sau exclusiv pentru playout. Majoritatea au optat pentru a doua varianta, cea care o trimite pe Dinamo in Liga 2.

"Sa va spun cu Dinamo, le-am spus, daca sunati cu 3 ore inainte, nu aveam nicio problema ca nu ma interesa pe mine de Dinamo. Ei cand m-au sunat, m-a sunat si Gino, m-a sunat si Vali ca a sunat nu stiu cine de la Dinamo, si Borcea m-a sunat.

Zic 'Bai, e tarziu, am vorbit deja cu 4 oameni si le-am promis varianta B'. Ca mai e timp sa imi iau cuvantul dat, dar eu nu fac asa ceva, esti nebun? Cu mine nu puteti sa faceti, asa am promis. Clinceni, Hermannstadt, Chindia, Iasi erau 4 cluburi carora le-am promis, nu la toti. Hermannstadt m-a sunat Anamaria, personal. Daca am promis la 4 ca votez B, cum votez A?", a spus Gigi Becali la PRO X.

Cluburile care au votat pentru criteriul de puncte exclusiv per meciurile din playout sunt: FCSB, CFR Cluj, Hermannstadt, Clinceni, Voluntari, Iasi, Chindia.