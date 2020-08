GATA cu bombele, traiasca BOMBITELE! :) Becali a pus ochii pe inca doi jucatori! Pe cine vrea sa aduca la FCSB

Gigi Becali l-a adus pe Buziuc si negociaza pentru Albu. Ambii au jucat in ultimul sezon la Clinceni, dar ultimul apartine inca de Chiajna, de unde a fost imprumutat.

Becali nu se opreste aici cu transformarea FCSB. Planuieste sa-i aduca pe portarul Valceanu si pe fundasul stanga Mihai Dobrescu. Cei doi indeplinesc noile criterii de achizitie impuse de Becali: sume de transfer inexistente si salarii mici.

Daca ar veni la FCSB, Valceanu (23 de ani) ar intra in concurenta directa cu Vlad, Niga si Tarnovanu. Dobrescu (26 de ani) ar putea fi o solutie mai ales in cazul in care FCSB s-ar desparti de Soiledis. Grecul n-a fost folosit deloc dupa reluarea campionatului. FCSB a jucat in stanga cu pustiul Pantea (16 ani) in perioada in care Pantaru a lipsit, cat timp a fost accidentat.