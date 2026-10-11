Transfer stelar pentru Ianis Hagi! A venit vestea din Franța

În ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Ianis Hagi s-ar afla în discuții cu Olympique Marseille, echipă care în ultima perioadă se confruntă cu probleme financiare și are interdicție la transferuri.

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Cotidianul Sport.fr a scris despre faptul că Ianis Hagi și-ar fi exprimat dorința pentru a semna în luna ianuarie cu Olympique Marseille, asta în cazul în care se va ridica interdicția la transferuri.

Francezii au citat surse din Turcia și au confirmat că s-a ajuns la un acord verbal între fiul lui Gică Hagi și Olympique Marseille

”Fiul unei legende i-a spus «Da» lui Marseille”, au titrat francezii articolul referitor la Ianis Hagi.

Până ca transferul să se concretizeze, sursa citată scrie că Olympique Marseille are nevoie mai întâi să își rezolve problemele financiare.

”S-a ajuns deja la un acord verbal între cele două părți, însă transferul depinde de obținerea undei verzi de către OM pentru a realiza mutarea. Ianis a refuzat o ofertă din Israel vara trecută. Conducerea lui Marseille așteaptă acum rezolvarea situației financiare înainte de a finaliza transferul”, au scris francezii.

Se pare că Olympique Marseille ar urma să plătească un milion de euro celor de la Alanyaspor pentru transferul lui Ianis Hagi.