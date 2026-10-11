Csikszereda și Universitatea Craiova se înfruntă duminică, de la ora 18:00, în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României, pe Municipalul din Miercurea Ciuc. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Csikszereda - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 18:00 pe Sport.ro

Ultima confruntare între cele două grupări a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă, când oltenii lui Filipe Coelho s-au impus cu 5-0 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”.

Csikszereda vine acum după eșecul 0-2 cu Petrolul Ploiești de pe ”Ilie Oană”, din etapa trecută, în timp ce oltenii au moral bun după pauza internațională, în ideea în care înainte au învins-o cu 5-0 la Craiova pe FCSB.

Cum arată clasamentul Superligii României

Universitatea Craiova se află pe locul 3 în clasament cu 20 de puncte. După zece etape, oltenii au bifat șase victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Csikszereda e pe ultimul loc cu un singur punct și un golaveraj de -17. ”Ciucanii” au un singur punct, survenit dintr-un egal, iar restul de nouă meciuri sunt înfrângeri.