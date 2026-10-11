Gigi Becali anunță marea lovitură pe care o dă la FCSB: ”E numărul unu! Mai tare ca Petrescu și Contra! Cu 44 de milioane îl vindem”

Gigi Becali l-a tot lăudat de-a lungul timpului pe Ricardo Pădurariu, fundașul lateral care îl ține rezervă pe Risto Radunovic, cel care până de curând părea bătut în cuie în flancul stâng al compartimentului defensiv de la FCSB.

Acum, patronul grupării roș-albastre a susținut că Pădurariu va ajunge un fotbalist extrem de bun și că va câștiga bani frumoși de pe urma lui, atunci când va sosi timpul pentru un transfer în străinătate.

”Pădurariu este numărul unu. O să vezi dacă nu iese mai tare decât Contra și Dan Petrescu. Are dexteritate mare cu mingea și vede bine jocul.

Nu mai spun de sume, dar ăsta va fi jucătorul care se va vinde de 4-5 ori mai scump decât tot ce s-a vândut până acum. Dacă Man a fost 11 milioane, la Pădurariu pune 44 de milioane. Tu îți dai seama ce oameni? Cum să avem echipă națională dacă Pădurariu a jucat 10 minute la U21. O să-l ia Gică acum, o să vezi”, a spus Becali la fanatik.

La fel îl lăuda și pe Tavi Popescu în urmă cu câțiva ani, a cărui carieră, după un prim sezon fantastic făcut la FCSB, a decăzut enorm. Acum, fotbalistul e trimis sub formă de împrumut în Grecia, la Levadiakos, unde antrenor principal este Elias Charalambous.

FCSB - Oțelul Galați 1-0

FCSB a învins-o la limită pe Oțelul Galați sâmbătă seară.

Cele două grupări s-au confruntat în etapa #11 din Superliga României, pe Arena Națională. Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați s-a încheiat 1-0 pentru formația dirijată de Laurențiu Reghecampf, aflat la debut în al treilea mandat la fosta campioană.

Unicul gol al confruntării din etapa #11 a Superligii României a fost semnat în minutul 65 de Alexandru Stoian, din pasa lui Vali Crețu. Meciul s-a rupt în minutul 54, când Habib Sylla a văzut direct cartonașul roșu în urma unui fault la Meriton Korenica. El fusese avertizat și în primul act, în minutul 3, cu cartonașul galben.