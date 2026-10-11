FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Gigi Becali, anunțul momentului pentru fanii FCSB

Spre surprinderea tuturor, Gigi Becali s-a aflat în tribune la duelul de pe Arena Națională. Patronul FCSB a fost principalul subiect de interes al suporterilor, aceștia aruncând spre el mai multe obiecte vestimentare pentru a fi semnate.

După fluierul final al partidei, Gigi Becali a fost întâmpinat de o mare de mulțime, aceasta scandând: „Pe mașină, pe mașină”, în amintirea gesturilor făcute de omul de afaceri după victoriile mari din urmă cu câțiva ani. Patronul s-a conformat, dar s-a urcat doar pe pragul Rolls-Royce-ului pe care îl deține.

Ei bine, omul de afaceri pregătește un plan care îi va încânta pe suporteri. Acesta a dezvăluit că, în cazul în care FCSB ia campionatul, se va urca pe capota mașinii, iar Ionuț Luțu va conduce. Până atunci, Laurențiu Reghecampf trebuie să adune puncte, următorul meci fiind cu FC Voluntari.

„Eu le-am făcut pe plac, am urcat pe prag. O să vină vremea… Stai să vezi tu să luăm campionatul și să vezi tu direct pe capota de sus. Îmi iau o mașină cu trapă care se deschide și ies prin trapă direct. Eu mă pregătesc. Dacă este acolo spre apropiere, cumpăr mașină de aia cu trapă și-l pun pe Luțu să conducă și eu sus și merg ca acrobații, în picioare pe mașină, pe aia de sus!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.