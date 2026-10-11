Hull City - Everton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Trupa lui Moyes e neînvinsă

Hull City părea revelația acestui start de sezon, după ce în primele trei etape adunase șapte puncte și nu primise niciun gol. Totuși, nou-promovata a scăzut ritmul în următoarele două runde, când a remizat contra lui Chelsea (2-2) și a pierdut în premieră contra lui Newcastle (1-2).

"Tigrii" sunt acum la jumătatea clasamentului din Premier League, pe locul 10, cu 8 puncte.

"A fost o pauză lungă. Am rămas doar cu 10 jucători de la prima echipă la antrenamente. Mulți au fost la echipele naționale, dar este bine că s-au întors sănătoși.

Nu am mai jucat acasă de o lună, așa că meciul de duminică este o ocazie foarte bună. Desigur, avem mult loc de îmbunătățire. Lucrăm la asta în fiecare zi și încercăm să progresăm. La nivelul acesta, uneori și o mică greșeală se transformă într-un gol", a spus Sergej Jakirovic, antrenorul lui Hull.

De partea cealaltă, Everton este doar una dintre cele patru echipe neînvinse în acest sezon. Trupa lui David Moyes a strâns 9 puncte, ocupă locul 8, iar în ultima etapă a trecut la limită de Ipswich, 1-0.

"Nimeni nu va trata Hull City cu superficialitate. Cu siguranță, noi nu o vom face. Va fi un meci dificil, dar credem că putem continua să progresăm și să câștigăm", a spus și David Moyes.

Clasamentul din Premier League