Hull City - Everton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Trupa lui Moyes e neînvinsă
Hull City - Everton se joacă astăzi, de la ora 16:00, în cadrul rundei a șasea din Premier League. Meciul de pe MKM Stadium va fi transmis în direct de VOYO Sport 1.
Hull City părea revelația acestui start de sezon, după ce în primele trei etape adunase șapte puncte și nu primise niciun gol. Totuși, nou-promovata a scăzut ritmul în următoarele două runde, când a remizat contra lui Chelsea (2-2) și a pierdut în premieră contra lui Newcastle (1-2).
"Tigrii" sunt acum la jumătatea clasamentului din Premier League, pe locul 10, cu 8 puncte.
"A fost o pauză lungă. Am rămas doar cu 10 jucători de la prima echipă la antrenamente. Mulți au fost la echipele naționale, dar este bine că s-au întors sănătoși.
Nu am mai jucat acasă de o lună, așa că meciul de duminică este o ocazie foarte bună. Desigur, avem mult loc de îmbunătățire. Lucrăm la asta în fiecare zi și încercăm să progresăm. La nivelul acesta, uneori și o mică greșeală se transformă într-un gol", a spus Sergej Jakirovic, antrenorul lui Hull.
De partea cealaltă, Everton este doar una dintre cele patru echipe neînvinse în acest sezon. Trupa lui David Moyes a strâns 9 puncte, ocupă locul 8, iar în ultima etapă a trecut la limită de Ipswich, 1-0.
"Nimeni nu va trata Hull City cu superficialitate. Cu siguranță, noi nu o vom face. Va fi un meci dificil, dar credem că putem continua să progresăm și să câștigăm", a spus și David Moyes.
Clasamentul din Premier League
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