Prezent la Bucharest Marathon, Ciprian Marica a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro despre situația echipei naționale.

Fostul mare atacant consideră că Hagi are nevoie de sprijin din partea Federației Române de Fotbal și că problemele fotbalului românesc nu pot fi rezolvate doar prin numirea unui antrenor.

„Mă gândesc că Gică Hagi are nevoie de susținere. M-aș fi bucurat să văd conducerea federației că își exprimă susținerea, că până la urmă, Gică Hagi nu este salvatorul fotbalului românesc. El a venit să dea o mână de ajutor și ar fi trebuit să vină pe fondul unui sistem care produce generații, nu așteaptă generații. Din păcate, nu se întâmplă lucrul acesta, este o misiune grea pentru Gică Hagi. Să sperăm că va reuși. Eu unul îi dau toată încrederea”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

România, fără victorie în meciuri oficiale în noul mandat al „Regelui”

De la revenirea lui Hagi pe banca naționalei, România a obținut o singură victorie, într-un amical cu Țara Galilor, și a pierdut toate cele patru partide disputate în UEFA Nations League.

„Tricolorii” mai au două meciuri în această ediție a competiției. România întâlnește Polonia pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, iar pe 17 noiembrie joacă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, tot de la 21:45.