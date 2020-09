Gigi Becali poate da lovitura in Liga 1! Jucatorul, dorit de Craiova si laudat de Dumitru Dragomir, ar putea ajunge la FCSB! 

Fotbalistul laudat de Dumitru Dragomir ar putea ajunge la FCSB.

Mihai Capatina, mijlocasul lui FC Voluntari, l-a impresionat pe fostul presedinte al LPF, care il considera unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1.

Dragomir a punctat ca FCSB nu are un jucator asa cum este Capatina, insa l-ar putea transfera pe acesta.

Ioan Andone, presedintele lui FC Voluntari, a declarat ca fotbalistul in varsta de 24 de ani ar face o figura frumoasa la echipa lui Gigi Becali, confirmand ca exista posibilitatea mutarii lui la FCSB.

"Mihai are o crestere de forma extraordinara. Eu zic ca poate sa joace la FCSB. O sa vedem daca il dam la FCSB. In vara, mi-a propus Craiova un schimb de jucatori, dar nu am fost noi de acord.

Nu am dorit sa pierdem cel mai bun jucator, nu am fost de acord cu schimbul pe care ni l-a propus Craiova", a declarat Ioan Andone, potrivit AntenaSport.

Conform site-ului transfermarkt.com, fotbalistul este cotat la 750.000 de euro.