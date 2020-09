EXCLUSIV | "Man si Coman ar fi fost transferati daca FCSB reusea ce a facut CFR!" Verdict DUR pentru cluburile din Liga 1! "Anul asta nu se poate!"

Fostul agent Ioan Becali a vorbit la Pro X despre situatia fotbalului din Romania.

Acesta considera ca pandemia este vinovata pentru blocarea transferurilor din Liga 1. De asemenea, Ioan Becali a spus si cine sunt jucatorii care au confirmat in competitia interna si care au sanse sa prinda o mutare importanta.

"Cred ca anul asta nu. Pana nu se termina aceasta pandemie, nu se vor realiza transferuri spectaculoase in fotbalul romanesc. Si-asa doar noi le numim spectaculoase, pentru noi si cele de unul, doua milioane sunt spectaculoase in momentul de fata.

Man si Coman sunt cei mai vandabili din Liga 1, dar problema este ca ei au un pret bine stabilit de proprietar. Pandemia asta a contribuit si ea la ne-transferarea acestor jucatori. Ei au confirmat in mare parte.

Au fost oferte de 7, 8, 9 milioane pentru Man si Coman si nu au plecat. Va dati seama ca problema lui FCSB este ca trebuie sa ajunga cat mai departe, in grupele Europa League. Si in grupe, daca vor avea rezutlatele pe care le-a avut clujul... Daca FCSB era in locul CFR-ului, aceste transferuri s-ar fi realizat de mult.

Dar asa, asteptam sa treaca aceasta pandemie, asteptam sa intram in grupe, sa avem rezultatele pe care le-am avut candva...", a declarat Ioan Becali la Ora exacta in sport.