EXCLUSIV | "FCSB are 60% sanse in fata celor de la Backa Topola! Ei nu au multe valori in echipa!" Care este avantajul sarbilor in duelul din preliminariile Europa League

FCSB va intalni Backa Topola, joi seara, de la ora 22:00, in turul 2 preliminar al Europa League.

Agentul FIFA Florin Iacob a comentat la Pro X duelul dintre cele doua echipe. Acesta considera ca, in ciuda problemelor cauzate de noul coronavirus, FCSB este favorita, insa adversarul nu se va lasa usor.

"Am aflat de la un prieten care i-a urmarit ca echipa joaca slab, ca le lipsesc 2 sau 3 jucatori accidentati. Incearca sa se mobilizeze si sa profite de aceasta sansa pe care o au, de a juca cu o FCSB decimata. Au o stare de spirit buna, fiind o combinatie maghiaro-sarba, deci ar iesi ceva din punct de vedere al daruirii.

FCSB are problemele ei, sarbii vor solicita testul si la intrarea in tara, care va fi facut de o firma germana cu reprezentanta in Serbia si care e agreata de UEFA.

E un fel de Sepsi, ce se intampla la Sepsi se intampla si la Backa Topola. Peste tot pe unde sunt maghiari, se fac investitii in sport, ceea ce e foarte bine.

FCSB are 60% sanse, iar Backa Topola 40%. Indubitabil FCSB e mai valoroasa, chiar si fara multi titulari. Dar nu va fi usor. Trebuie sa lupti, sa te chinui pentru acest 60-40.

Backa Topola e o echipa care nu se bazeaza pe multe valori, dar e o echipa disciplinata, organizata si care se daruieste. Se bazeaza pe disciplina si asta se propaga si in comunitate, unde lucrurile merg bine", a declarat agentul FIFA Florin Iacob, la Ora exacta in sport.