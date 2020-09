Reactia oficiala a Ligii Profesioniste dupa scandalul testelor Covid-19 de la partida FC Voluntari - FCSB! Ce au transmis oficialii LPF

Liga Profesionista de Fotbal a facut lumina in cazul acuzatiilor testelor Covid-19 aduse clubului FCSB.

Cei din conducerea LPF au emis un comunicat de presa in care au fost explicate etapele aflarii si raportarii cazurilor de Covid-19 aparute in cadrul clubului FCSB. Oficialii ros-albastrilor au fost acuzati ca au ascuns faptul ca doi membri ai staff-ului au fost infectati cu noul coronavirus.

"Liga Profesionista de Fotbal tine sa faca urmatoarele precizari, in lumina ultimelor informatii aparute in spatiul media, cu privire la situatia infectarilor cu virusul Sarscov 2 in lotul echipei FC FCSB.

1. Astfel, in cadrul testarii efectuate in data de 8 septembrie 2020, doi membri ai staffului au fost depistati pozitiv.

2. Rezultatele respective au fost raportate in ziua de 10 septembrie.

3. Cei doi nu au facut parte din delegatia FCSB pentru meciul de la Voluntari.

4. In ziua de 14 septembrie, FC FCSB a realizat o noua serie de teste in urma carora 7 membri au fost testati pozitiv. Rezultatele au fost raportate marti 15 septembrie.

5. Fotbal Club Voluntari a efectuat tot marti, 15 septembrie, o testare, iar rezultatele, sosite azi, 16 septembrie, au fost negative in cazul tuturor celor testati".