Misterul DISPARITIEI lui Gigi Becali din viata publica a fost elucidat! Dezvaluiri de ultima ora despre patronul FCSB

Becali refuza sa mai discute cu presa de peste o luna!

Patronul FCSB s-a rupt si de familie, spune varul sau, Giovanni Becali. Gigi nu si-a chemat rudele nici la botezul nepoatei, din urma cu cateva saptamani. Giovanni Becali crede ca varul sau pastreaza distanta tocmai din cauza efectelor pandemiei.

"E pandemia asta... A botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard in gard. Dar la botez a invitat doar parintii si cuscrii. Nici verii primari, nici nepotii, nimic. Doar mama, parintii, baiatul. Totul din cauza acestei pandemii. Nici la nastere nu am mers, nu am vazut copilul inca. Am zis sa nu ne vizitam. Alerg in curte, aud cine e la el, dincolo de gard, dar nu intru", a spus Giovanni pentru PRO TV si www.sport.ro.

Giovanni e sigur ca FCSB ar fi reusit sa-i vanda pe Man si Coman la preturi uriase daca n-ar fi venit pandemia.

"Daca acest virus n-ar fi fost, Gigi ar fi vandut unul sau doi jucatori si ar fi avut buget 25 de milioane. Putea merge in playoff si in grupele Europa League si sa aduca acasa milioane. Ar fi putut sa ramana cap de serie in grupa, sa avem un coeficient mai bun noi, ca tara. Astea sunt urmarile pandemiei. Sper ca nu va continua atat de mult. Aud ca va continua pana la sfarsitul verii viitoare. Stam cu masti, traim cu asta. E cea mai periculoasa raceala. Hai sa-i zicem gripa. E foarte periculoasa", a comentat Giovanni.