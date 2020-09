Ofertele de milioane primite de Becali pentru Man si Coman! Gigi nici n-a vrut sa auda! Ce blocheaza plecarile celor doi de la FCSB

Becali viseaza sa ia 30 de milioane de euro pe Man si Coman.

Niciun euro in minus! Asta le-a transmis agentilor care au tot venit cu oferte in ultima perioada. Agentul Giovanni Becali spune ca pretul de 15 milioane stabilit pentru fiecare dintre cei doi ii sperie pe reprezentantii cluburilor interesate. Becali a urcat pana la 11 milioane pentru Man, insa n-a vrut sa-l lase sa plece de la FCSB. "Gigi sta inca foarte bine cu banii", asigura Giovanni Becali, varul sau. Nu are nicio presiune sa vanda.

"S-au refuzat pe Man cum s-au refuzat si pe Coman. 25 de milioane n-am avut niciodata. Am auzit de Man ca ar merita 9-10-11 milioane, la fel ca Florinel Coman. Daca Gigi ar fi avut macar 15 pe Man, l-ar fi dat. Florinel era intr-o forma foarte buna, pacat... Ma intreaba lumea de el, va arat mesaje. 7-8-9 milioane am avut. Nu l-a dat Gigi. Jucatorii sunt pe piata, dar nu la preturile cerute aici. Deocamdata, Gigi tine de pret pentru ca are bani. Si-a facut academia asta... au jucat 7-8-10 jucatori in meciul de ieri. A pierdut meciul cu Slovan, dar a castigat 2-3 jucatori importanti. Un portar adevarat, care poate sa joace.

Vlad e titular, dar acum stie ca are in spate pe cineva. Mai sunt 2 jucatori importanti: Perianu si Octavian Popescu, niste pusti. Academia lui Gigi, unde s-au strans poate cei mai buni jucatori din Romania, da jucatori la rampa. Cand va veni un pret potrivit pentru Man si Coman vor pleca si cu asta, basta. Academia costa si aia 2-3 milioane. S-au bagat milioane si milioane ca sa fie la standardul la care e. Nu mai spun de angajati, de aparatura... Academia aia e o investitie de cel putin 7-8-10 milioane de euro. Si pe jucatori s-au dat 70-80 000 de euro. Sunt la diferite scoli de fotbal, care cer ori bani, ori procente", a spus Becali pentru www.sport.ro si PRO TV.