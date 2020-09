Gigi Becali, OBLIGAT sa renunte la Man sau Coman?! Probleme URIASE pentru FCSB dupa eliminarea din Europa League! "E o presiune foarte mare!"

Decimata de noul coronavirus, FCSB a ratat calificarea in playoff-ul Europa League dupa infrangerea cu 2-0 in fata lui Slovan Liberec.

La finalul meciului, Narcis Raducan a declarat ca echipa lui Gigi Becali se confrunta cu mari probleme financiare. Potrivit fostului director sportiv de la FCSB, patronul "ros-albastrilor" ar putea fi fortat astfel sa vanda cel putin un jucator important pentru a elibera presiunea care se pune acum pe bugetul echipei.

"Toate echipele din fotbalul mondial au doi adversari in acest moment: gestionarea jucatorilor care se pot infecta si adversarul propriu-zis. FCSB a pierdut cu adversarul invizibil, altfel cred ca se califica si ea.

Acolo e problema, in plan financiar. Asta pune foarte mare presiune pe bugetul echipei, mai ales ca, in ultimul timp, patronul a declarat ca deja e pe minus in ceea ce priveste sumele investite in fotbal. N-au viata usoara. Esti mai afectat cand iesi dintr-o cupa europeana. Cu doua meciuri, castigi 7-8 milioane de euro. Asta probabil ca il va forta sa vanda unul, doi jucatori pentru a-si echilibra bugetul", a declarat Raducan, potrivit GSP.

Gigi Becali a investit foarte putin in aceasta vara in echipa, cei 3 jucatori transferati ajungand la FCSB din postura de liberi de contract. In urma acestei campanii inexistente de transferuri, "ros-albastrii" nu au reusit sa ajunga nici macar in playoff-ul Europa League, stabilind un record negativ al ultimilor 17 ani.