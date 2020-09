Record NEGATIV pentru FCSB! Echipa lui Gigi Becali n-a mai fost eliminata inainte de playoff-ul Europa League de 17 ani! 

FCSB a fost eliminata din Europa League dupa ce a pierdut cu 2-0 duelul cu Slovan Liberec.

"Ros-albastrii" i-au infruntat pe cehi intr-o formula incropita, extrem de tanara si neexperimentata, multi dintre titularii echipei fiind infectati cu noul coronavirus.

Aceasta eliminare din cupele europene stabileste un record negativ incredibil pentru echipa lui Gigi Becali.

Este pentru prima data, din 2003 si pana in prezent, cand FCSB nu reuseste sa ajunga nici macar in playoff-ul competitiei, fiind eliminata inainte de ultima etapa a preliminariilor.

"Ros-albastrii" au mai ratat calificarea in grupele cupelor europene de 3 ori in ultimii 17 ani, insa in 2015 (in fata lui Rosenborg), 2018 (scoasa din competitie de Rapid Viena) si 2019 (invinsa de Vitoria Guimaraes), au fost eliminati din playoff.

De remarcat faptul ca este al treilea sezon consecutiv in care FCSB nu reuseste sa se califice in grupele vreunei competitii continentale. Niciodata echipa lui Gigi Becali nu a ajuns in grupe atunci cand patronul nu a investit in transferuri.