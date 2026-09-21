Gigi Becali nu vrea să mai audă de Aymen Boutoutaou: transfer de 500.000 de euro la marea rivală

Gigi Becali nu vrea să mai audă de Aymen Boutoutaou: transfer de 500.000 de euro la marea rivală Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat că nu îl mai vrea pe Aymen Boutoutaou.

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Din articol

Gigi Becali l-a numit pe Laurențiu Reghecampf în funcția de antrenor principal de la FCSB, după ce Marius Baciu a reziliat contractul cu formația bucureșteană.

Patronul lui FCSB s-a arătat încântat de alegerea făcută după umilința suferită de echipa sa pe „Ion Oblemenco” împotriva Craiovei, scor 0-5.

Gigi Becali îl oferă la Dinamo pe Aymen Boutoutaou: „Îmi asum gaura”

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că nu îi mai acordă șanse lui Aymen Boutoutaou și este gata să îl cedeze la marea rivala în schimbul a 500.000 de euro.

Gigi Becali a explicat că i-a cerut lui MM Stoica să îl ofere pe algerianul adus în această vară la Dinamo.

„S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid și Craiova că e bun jucător.

I-am spus: 'Am dat 1,3 milioane pe el? Spune-mi să îmi dea 500.000'. Să îl ia ei. Că și ei l-au vrut și că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu știu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio și l-am dat. I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro și îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a declarat Becali, potrivit Fanatik.

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Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Aymen boutoutaou video
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FCSB a plătit pe jucătorul de 25 de ani adus de la FC Sochaux 1,3 milioane de euro, iar algerianul a jucat 11 meciuri în tricoul roș-albaștrilor și a marcat două goluri.

800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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