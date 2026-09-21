Marius Baciu (51 de ani) își va încheia ”mandatul”, iar în locul său va fi adus Laurențiu Reghecampf (51 de ani), care va avea la dispoziție mai bine de două săptămâni pentru a lucra alături de noii săi elevi.

Gigi Becali a anunțat cât lipsește Denis Drăguș

Pe lângă înfrângerea la scor, FCSB a mai primit o lovitură. Denis Drăguș (27 de ani) a ieșit accidentat încă din prima repriză a meciului din Bănie și va rata meciurile echipei naționale din septembrie și octombrie.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a anunțat că accidentarea jucătorului său nu este atât de gravă, urmând ca acesta să lipsească cel mult un meci după reluarea campionatului.

„Nu la menisc, are o întindere de ligament exterior. Nu e rupere, e întindere. Maximum un meci să zicem că stă, ca să fim precauți”, a spus Gigi Becali.

Denis Drăguș a fost adus la FCSB din postura de jucător liber de contract, după ce acesta și-a încheiat socotelile cu Trabzonspor, în Turcia. Becali l-a convins să semneze cu un salariu fabulos, de un milion de euro pe sezon, cel mai mare din istoria campionatului nostru.

FCSB, locul zece în Superliga

După ce s-au scurs primele zece etape din sezonul 2026/2027 din Superliga, FCSB are 12 puncte și se află pe locul zece, la 11 puncte de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf va debuta într-un meci pe teren propriu cu Oțelul de pe 10 octombrie, după ce se încheie pauza internațională de trei săptămâni.