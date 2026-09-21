Cătălin Ponor era una dintre cele mai bune gimnaste la bârnă în anii 2000 și este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din istorie ale României.

Fosta sportivă ajunsă la 39 de ani a povestit un episod fabulos care îl are în prim-plan pe marele Octavian Bellu, antrenorul de la acel moment al Cătălinei Ponor.

Cum a trezit-o Octavian Bellu pe Cătălina Ponor la 12 noapte și a pus-o să facă exercițiul la bârnă

Cătălina Ponor a povestit cum înainte de Jocurile Olimpice mentorul ei Octavian Bellu a trezit-o la 11 noapte și i-a spus să își facă exercițiu de la bârnă.

Fost gimnastă nu a avut niciun fel de problemă și a executat perfect exercițiul pe care îl avea pregătit.

„Era acea vorbă: 'Pe Ponor, dacă o trezeşti la 12 noaptea, îţi face bârnă.' Şi m-a trezit, să vadă. A fost un experiment pe care domnul Bellu l-a încercat. Fix înainte de Jocurile Olimpice m-a trezit la 12 noaptea, m-a adus în sală şi am făcut exercițiul. Fără nicio problemă.

Visam noaptea ce am de făcut, era totul automat. Eu, când urcam pe bârnă, era ceva de genul: "Câte avem astăzi, 5? (n.r. integrale). A, nimic...”, şi-a adus aminte Ponor într-un interviu acordat Locker Room.