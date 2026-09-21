Cătălin Ponor era una dintre cele mai bune gimnaste la bârnă în anii 2000 și este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din istorie ale României.
Fosta sportivă ajunsă la 39 de ani a povestit un episod fabulos care îl are în prim-plan pe marele Octavian Bellu, antrenorul de la acel moment al Cătălinei Ponor.
Cum a trezit-o Octavian Bellu pe Cătălina Ponor la 12 noapte și a pus-o să facă exercițiul la bârnă
Cătălina Ponor a povestit cum înainte de Jocurile Olimpice mentorul ei Octavian Bellu a trezit-o la 11 noapte și i-a spus să își facă exercițiu de la bârnă.
Fost gimnastă nu a avut niciun fel de problemă și a executat perfect exercițiul pe care îl avea pregătit.
„Era acea vorbă: 'Pe Ponor, dacă o trezeşti la 12 noaptea, îţi face bârnă.' Şi m-a trezit, să vadă. A fost un experiment pe care domnul Bellu l-a încercat. Fix înainte de Jocurile Olimpice m-a trezit la 12 noaptea, m-a adus în sală şi am făcut exercițiul. Fără nicio problemă.
Visam noaptea ce am de făcut, era totul automat. Eu, când urcam pe bârnă, era ceva de genul: "Câte avem astăzi, 5? (n.r. integrale). A, nimic...”, şi-a adus aminte Ponor într-un interviu acordat Locker Room.
Participantă la 3 ediţii ale Jocurilor Olimpice (2004, 2012 şi 2016), Cătălina Ponor este cea de-a 12-a reprezentantă a gimnasticii româneşti inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, după Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016) şi Andreea Răducan (2018).
În 2004, la Atena, câştigat 3 medalii de aur la Jocurile Olimpice (cu echipa, la bârnă şi la sol), la JO Londra 2012 a câştigat medalia de argint la sol şi pe cea de bronz la echipe, iar în 2016, la JO de la Rio de Janeiro a fost port-drapelul delegaţiei României la ceremonia de deschidere.
În palmaresul său se regăsesc 18 medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene.
Medaliile Cătălinei Ponor:
- 2003: Mondialele de la Anaheim: Argint la echipe, bârnă și sol
- 2004: Europenele de la Amsterdam: Aur la echipe, bârnă și sol
- 2004: Olimpiada de la Atena: Aur la echipe, bârnă și sol
- 2005: Europenele de la Debrecen: Aur la bârna
- Mondialele de la Melbourne: Bronz la bârna
- 2006: Europenele de la Volos: Argint la echipe, aur la bârna, bronz la sol
- 2007: Mondialele de la Stuttgart: Bronz la echipe
- 2012: Campionatele Europene de la Bruxelles: Aur la echipe, aur la bârnă și argint la sol
- 2012: Olimpiada de la Londra: Bronz la echipe, argint la sol
- 2017: Europenele de la Cluj: aur la bârnă