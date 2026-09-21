Daniel Kuliaş (3), Oliver Gecse , Tamas Ilyes şi Zoltan Roth au marcat golurile învingătorilor, în timp ce pentru stelişti au înscris Gabor Buda (2), Raul Jakob şi Szabolcs Hildebrand .

Steaua a condus cu 4-1, dar a primit cinci goluri la rând.

ACSHC Fenestela 68 a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 6-4 (1-3, 3-1, 2-0), în primul meci oficial disputat pe Patinoarul ''Doru Tureanu'' (Berceni Arena).

Daniel Istvan Koger (2), Richard Rokaly Boldizsar (2), Tamas Reszegh şi Mathias Haaranen au marcat golurile gazdelor, după ce Sapientia a deschis scorul prin canadianul Lee Chiang .

CSM Corona Braşov a dispus de ACS Sapientia U23 cu 6-1 (1-1, 3-0, 2-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

CSM Corona Braşov şi ACSHC Fenestela 68 au obţinut victorii, duminică, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

”🏒 HOCHEI PE GHEAȚĂ

❤️💙 Steaua debutează cu o înfrângere în noul sezon al Campionatului Național, în fața celor de la Fenestela 68: 4-6. Băieții antrenați de Răzvan Lupașcu au început excelent partida de pe patinoarul Berceni și conduceau după prima repriză cu 3-1. A fost chiar 4-1 în startul părții secunde.

Oaspeții au avut însă puterea să revină și au marcat de cinci ori consecutiv, fără ca roș-albaștrii să aibă replică. Pentru Steaua au punctat: Gabor Buda 2, Raul Jakob 1 și Szabolcs Hildebrand 1.

🔜 În următoarea etapă, Steaua va juca pe patinoarul de la Cârța cu ACS Sapienția Under 23, pe 27 septembrie”, a postat pagina oficială Steaua București.