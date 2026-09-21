CSM Corona Braşov şi ACSHC Fenestela 68 au obţinut victorii, duminică, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.
Corona Brașov - Sapientia 6-1 după 0-1
CSM Corona Braşov a dispus de ACS Sapientia U23 cu 6-1 (1-1, 3-0, 2-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov.
Daniel Istvan Koger (2), Richard Rokaly Boldizsar (2), Tamas Reszegh şi Mathias Haaranen au marcat golurile gazdelor, după ce Sapientia a deschis scorul prin canadianul Lee Chiang.
Steaua - Fenestela 4-6 după 4-1
ACSHC Fenestela 68 a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 6-4 (1-3, 3-1, 2-0), în primul meci oficial disputat pe Patinoarul ''Doru Tureanu'' (Berceni Arena).
Steaua a condus cu 4-1, dar a primit cinci goluri la rând.
Daniel Kuliaş (3), Oliver Gecse, Tamas Ilyes şi Zoltan Roth au marcat golurile învingătorilor, în timp ce pentru stelişti au înscris Gabor Buda (2), Raul Jakob şi Szabolcs Hildebrand.
ACSHC Fenestela 68 conduce în clasament, cu 5 puncte (2 jocuri), urmată de Corona, 4 puncte (2 j), etc. (Agerpres)