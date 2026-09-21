FOTO Steaua, debut nefast în noul sezon! A condus cu 4-1, dar apoi a primit 5 goluri la rând

Steaua, debut nefast în noul sezon! A condus cu 4-1, dar apoi a primit 5 goluri la rând Hochei
SPORT.RO
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A început Campionatul Național de hochei pe gheață.

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SteauaFenestelacorona brasovDaniel KuliaşGabor Buda
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CSM Corona Braşov şi ACSHC Fenestela 68 au obţinut victorii, duminică, în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

Corona Brașov - Sapientia 6-1 după 0-1

CSM Corona Braşov a dispus de ACS Sapientia U23 cu 6-1 (1-1, 3-0, 2-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Daniel Istvan Koger (2), Richard Rokaly Boldizsar (2), Tamas Reszegh şi Mathias Haaranen au marcat golurile gazdelor, după ce Sapientia a deschis scorul prin canadianul Lee Chiang.

Steaua - Fenestela 4-6 după 4-1

ACSHC Fenestela 68 a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 6-4 (1-3, 3-1, 2-0), în primul meci oficial disputat pe Patinoarul ''Doru Tureanu'' (Berceni Arena).

Steaua a condus cu 4-1, dar a primit cinci goluri la rând.

Daniel Kuliaş (3), Oliver Gecse, Tamas Ilyes şi Zoltan Roth au marcat golurile învingătorilor, în timp ce pentru stelişti au înscris Gabor Buda (2), Raul Jakob şi Szabolcs Hildebrand.

ACSHC Fenestela 68 conduce în clasament, cu 5 puncte (2 jocuri), urmată de Corona, 4 puncte (2 j), etc. (Agerpres)

Roș-albaștrii, fără replică

”🏒 HOCHEI PE GHEAȚĂ

❤️💙 Steaua debutează cu o înfrângere în noul sezon al Campionatului Național, în fața celor de la Fenestela 68: 4-6. Băieții antrenați de Răzvan Lupașcu au început excelent partida de pe patinoarul Berceni și conduceau după prima repriză cu 3-1. A fost chiar 4-1 în startul părții secunde.

Oaspeții au avut însă puterea să revină și au marcat de cinci ori consecutiv, fără ca roș-albaștrii să aibă replică. Pentru Steaua au punctat: Gabor Buda 2, Raul Jakob 1 și Szabolcs Hildebrand 1.

🔜 În următoarea etapă, Steaua va juca pe patinoarul de la Cârța cu ACS Sapienția Under 23, pe 27 septembrie”, a postat pagina oficială Steaua București.

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