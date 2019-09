"Gigi Becali nu se mai poate schimba!" Radoi, atac dur la adresa lui Becali: "Va fi foarte greu sa se abtina"

Mirel Radoi a lansat un atac la adresa lui Becali.

FCSB a obtinut o victorie importanta in meciul cu Viitorul, scor 2-1 si a scapat de ultimul loc. Golurile formatiei antrenate de Bogdan Vintila au fost marcate de Adi Popa si Gnohere, si i-a urcat pe ros-albastrii pana pe pozitia a zecea cu 7 puncte dupa 8 meciuri.

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a vorbit despre situatia de la FCSB si contesta strategia adoptata de Becali. Acesta este de parere ca patronul ros-albastrilor nu se va schimba niciodata si va continua sa adopte aceeasi tactica.

"Gigi Becali nu se mai poate schimba! Daca n-a facut-o in acesti 4 ani, e clar ca va fi foarte greu sa se abtina de la a face schimbari. Poate va reduce cat de cat implicarea lui la echipa. Probabil ca atunci cand va construi o strategie pentru a transfera jucatori va avea rezultate", a spus Mirel Radoi la Digi.

Mirel Radoi: "Am fost acuzat cand am spus ca Steaua va cadea"

Mirel Radoi a vorbit si despre perioada petrecuta la FCSB si spune ca se astepta ca ros-albastrii sa ajunga in aceasta situatie.

"Nu-mi aduc aminte ca FCSB si Dinamo sa fi fost vreodata pe ultimele doua locuri. Cand am plecat de acolo, am fost acuzat cand am spus ca Steaua va cadea. Din pacate, s-a ajuns la aceasta situatie. Chiar daca sunt aproape una de alta in clasament, situatia celor doua echipe e diferita", a mai spus Radoi.

Mirel Radoi a pregatit-o pe FCSB in 2015. Acesta a adunat la carma echipei ros-albastre 29 de meciuri in toate competitiile.