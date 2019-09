OFICIAL | U CRAIOVA da o noua lovitura inainte de meciul cu FCSB! Dupa Ivan, oltenii au realizat un nou transfer spectaculos! Anuntul a fost facut oficial

Universitatea Craiova a mai realizat un transfer.

Dupa ce l-au adus din nou pe Ivan, Universitatea Craiova a mai realizat un transfer spectaculos. Formatia din Banie l-a adus pe Alexandru Matel. Fundasul dreapta in varsta de 29 ani a semnat un contract valabil pe un an cu optiune de prelungire pe inca doi ani si este al doilea transfer realizat de olteni de cand Victor Piturca s-a alaturat in staff-ul clubului.

"Bine ai venit in familia Stiintei, Alex si mult succes in tricoul alb-albastru", este comunicatul oficial de pe site-ul clubului.

Matel a evoluat de la inceputul acestui an la FC Hermannstadt. A mai jucat in cariera la Dinamo Zagreb, fiind cel mai important club din cariera acestuia, la Farul, Delta Tulcea si Astra. Este cotat in momentul de fata la 450.000 de euro pe transfermarkt.