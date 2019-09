A jucat in doar doua meciuri si a fost pus pe liber de Becali! Jucatorul si-a gasit imediat echipa la nici o luna dupa ce a semnat cu FCSB: cu cine semneaza

A jucat doar doua meciuri pentru FCSB, iar acum pleaca de la echipa.

Andrei Marc a fost trecut pe lista neagra de Gigi Becali dupa doar cateva minute jucate in tricoul FCSB. Marc isi va rezilia contractul cu FCSB si va merge la o alta echipa din Liga 1. Potrivit Fanatik, Marc va semna cu Hermannstadt.



Marc a venit pe 10 august la FCSB si a reprezentat un transfer de avarie. Echipa avea atunci o lista impresionanta de accidentati si avea probleme in defensiva. Marc a jucat in doar doua partide, infrangerea cu Voluntari scor 1-2 si esecul cu Poli Iasi scor 1-3.